Полиция задержала угрожавшую убить своих детей москвичку

https://static.news.ru/photo/a5bae440-c04b-11ea-a0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных служб задержали жительницу Москвы, которая угрожала причинить вред себе и своим детям. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе городского департамента труда и социальной защиты.

Ранее ряд СМИ сообщал, что женщина в состоянии алкогольного опьянения забаррикадировалась в своей квартире и угрожает убить детей, а затем совершить суицид. Это произошло на улице Главмосстроя.

Как отметили в департаменте, звонок из полиции по поводу данной ситуации поступил в отдел соцзащиты. Специалисты незамедлительно выехали на место, вызвав при этом сотрудников оперативных служб.

Сейчас дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Вопрос жизнеустройства детей будет решаться после выписки их из больницы и завершения следственных мероприятий, — сообщается на сайте департамента.

В настоящее время выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители. Подчёркивается, что семья, в которой произошло ЧП, получает все необходимые льготы. Угрожавшая детям и самой себе расправой мать дважды обращалась за социальной помощью — в 2019 и 2020 году. Оба раза женщине была оказана необходимая поддержка.

Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-служба ГУ МВД Москвы сообщила о том, что информация о женщине, которая закрылась в квартире и угрожала убить детей, не соответствует действительности.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в квартире произошёл конфликт, в ходе которого никто не пострадал. На данный момент все участники инцидента доставлены в отделение полиции.