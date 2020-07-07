Полиция задержала угрожавшую убить своих детей москвичку

Сотрудники правоохранительных служб задержали жительницу Москвы, которая угрожала причинить вред себе и своим детям. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе городского департамента труда и социальной защиты.
Ранее ряд СМИ сообщал, что женщина в состоянии алкогольного опьянения забаррикадировалась в своей квартире и угрожает убить детей, а затем совершить суицид. Это произошло на улице Главмосстроя.
Как отметили в департаменте, звонок из полиции по поводу данной ситуации поступил в отдел соцзащиты. Специалисты незамедлительно выехали на место, вызвав при этом сотрудников оперативных служб.
Сейчас дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Вопрос жизнеустройства детей будет решаться после выписки их из больницы и завершения следственных мероприятий, — сообщается на сайте департамента.
В настоящее время выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители. Подчёркивается, что семья, в которой произошло ЧП, получает все необходимые льготы. Угрожавшая детям и самой себе расправой мать дважды обращалась за социальной помощью — в 2019 и 2020 году. Оба раза женщине была оказана необходимая поддержка.
Как ранее передавал NEWS.ru, пресс-служба ГУ МВД Москвы сообщила о том, что информация о женщине, которая закрылась в квартире и угрожала убить детей, не соответствует действительности.
По словам сотрудников правоохранительных органов, в квартире произошёл конфликт, в ходе которого никто не пострадал. На данный момент все участники инцидента доставлены в отделение полиции.
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