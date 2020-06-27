Полиция Москвы силой задержала мужчину с инвалидностью

https://static.news.ru/photo/2c56b1fc-b96a-11ea-b83f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница благотворительной организации «Русь сидящая» сообщила об инциденте с московскими полицейскими. Последние силой открыли дверь в квартиру и повалили на пол мужчину с инвалидностью.

Полицейские пришли к жительнице района Аэропорт. Ранее она выступала в качестве понятой по делу о наркотиках. Её просили подписать документ о том, что она видела найденный пакетик с семенами на столе у подозреваемого. Однако девушку не пустили на саму процедуру обыска.

Спустя некоторое время к ней домой пришли полицейские.

Открывать пошел муж, инвалид второй группы, перенесший тяжелый инсульт, частично парализованный на правую сторону. Идет он не быстро,— заявила Ольга.

За дверью стояли сотрудницы правоохранительных органов. Они начали выламывать дверь. В результате этого мужчина упал на пол и повредил руку и палец на ноге. Женщины представились и начали снимать пострадавшего на телефон. Они вызвали ещё один наряд полиции и пригрозили мужчине уголовной ответственностью.

NEWS.ru писал ранее, что устроившего стрельбу по родственникам пенсионера задержали в Тобольске. У мужчины было изъято охотничье ружьё.