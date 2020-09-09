Полицейский из США выстрелил в подростка с аутизмом

https://static.news.ru/photo/aa077af8-f260-11ea-a083-fa163e074e61_660.jpg Фото: KUTV

Сотрудник полиции в городе Солт-Лейк-Сити выстрелил в подростка с аутизмом, после того как мать пострадавшего вызвала служба 911, сообщив, что у него произошёл нервный срыв.

По словам представителя полиции, сотрудники прибыли на место после сообщения о «срыве», при котором присутствовала угроза насилия, а белый мальчик «с оружием в руках угрожал некоторым людям». При этом он попытался убежать от полицейских.

Во время непродолжительной погони сотрудник полиции достал оружие и выстрелил в него, — заявил представитель.

Подростка госпитализировали в ближайшую больницу. Мать 13-летнего Линдена Кэмерона утверждает, что полицейские сделали несколько выстрелов. По её словам, мальчик получил ранения в плечо, лодыжку, кишечник и мочевой пузырь.

Женщина пояснила, что ребёнок страдает от синдрома Аспергера. Срыв произошёл из-за того, что он впервые остался один, так как матери нужно было уйти на работу. Она позвонила в 911 с просьбой отвезти Линдена в больницу, отметив, что он не вооружён.

В полиции не уточнили, было ли на месте инцидента найдено оружие.

Хотя все подробности этого инцидента ещё не обнародованы, пока идёт расследование, я скажу, что я благодарна, что этот мальчик жив и больше никто не пострадал, — цитирует KUTV мэра города Эрин Менденхолл.

Ранее NEWS.ru писал, что человек погиб при полицейском задержании в Вашингтоне, по предварительной информации, он был афроамериканцем.