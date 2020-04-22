Полицейские в МО обнаружили плантацию конопли в частном доме

https://static.news.ru/photo/73408a86-848e-11ea-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции обнаружили в частном доме в подмосковном Серпухове лабораторию по производству наркотиков. Второй этаж строения был оборудован для выращивания конопли.

Там были установлены пластиковые поддоны с водой, в которых размещались 28 горшков с наркосодержащей коноплёй, светодиодные лампы, таймер для включения электричества и вентилятор.

В ходе обыска полицейские также обнаружили и изъяли кофемолку, электронные весы и свыше 400 граммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в незаконном выращивании конопли и производстве наркотиков. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на сайте главка МВД по Московской области.

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