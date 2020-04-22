Полицейские в МО обнаружили плантацию конопли в частном доме

Сотрудники полиции обнаружили в частном доме в подмосковном Серпухове лабораторию по производству наркотиков. Второй этаж строения был оборудован для выращивания конопли.
Там были установлены пластиковые поддоны с водой, в которых размещались 28 горшков с наркосодержащей коноплёй, светодиодные лампы, таймер для включения электричества и вентилятор.
В ходе обыска полицейские также обнаружили и изъяли кофемолку, электронные весы и свыше 400 граммов марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в незаконном выращивании конопли и производстве наркотиков. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,
Ранее NEWS.ru писал, что жительница столицы заказала экспресс-доставку с курьером четырёх коробок в подарочной упаковке в разные города. В ёмкостях находился амфетамин. Женщина объявлена в розыск.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен