Покойный глава ГК «Пионер» в последнее время страдал от депрессии

https://static.news.ru/photo/4d81ef78-b85b-11ea-93c9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Грудин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По предварительной информации, причиной смерти директора ГК «Пионер» Андрея Грудина стало самоубийство. В последнее время он страдал от депрессивного расстройства, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело мужчины было обнаружено в Москве по следующему адресу: улица Малая Пироговская, дом 3. Рядом с ним нашли пистолет.

Со слов его близких, в последнее время он страдал от депрессии. Рядом с телом обнаружены пистолет и записная книжка с предсмертной запиской, — приводит ТАСС слова источника.

Андрею Грудину был 51 год. До 2001 года он являлся руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» (Главленинградстрой), в 2001-м основал совместно с партнёрами группу компаний «Пионер», занимающуюся в основном строительством апарт-отелей в Санкт-Петербурге и Москве. Указом мэра столицы в августе 2012 года был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».

У него остались жена и трое детей. Тело Грудина в 00:10 в ночь на субботу обнаружила супруга мужчины в его кабинете. Она попросила о помощи друга, который и вызвал на место происшествия полицию.

Как ранее передавал NEWS.ru, в предсмертной записке Грудин попросил в случившемся никого не винить.