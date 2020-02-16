https://static.news.ru/photo/ebc7c850-5092-11ea-9913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырнадцатилетний подросток умер в Красноярске. Родители, чьи дети учились вместе с погибшим, сообщили, что смерть наступила из-за отравления снюсом.

По их словам, тело мальчика было найдено в одном из подъездов дома на улице Калинина.

Предварительно — отравление снюсом. Но дети говорят, что мальчик не был замечен в употреблении всяких гадостей, и очень хотят знать причину смерти подростка, — отметили родители.

Они добавили, что сестра погибшего школьника заметила на его теле гематомы.

Представители Следственного комитета подтвердили информацию о гибели подростка. В настоящее время проводится проверка, передаёт «ТВК Красноярск».

Как писал NEWS.ru, 17 января главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в России произошла первая смерть от употребления снюса. Он отметил, что никотиносодержащие конфеты способны провоцировать серьёзные изменения психики, вплоть до психозов.