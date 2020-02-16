Четырнадцатилетний подросток умер в Красноярске. Родители, чьи дети учились вместе с погибшим, сообщили, что смерть наступила из-за отравления снюсом.
По их словам, тело мальчика было найдено в одном из подъездов дома на улице Калинина.
Предварительно — отравление снюсом. Но дети говорят, что мальчик не был замечен в употреблении всяких гадостей, и очень хотят знать причину смерти подростка, — отметили родители.
Они добавили, что сестра погибшего школьника заметила на его теле гематомы.
Представители Следственного комитета подтвердили информацию о гибели подростка. В настоящее время проводится проверка,
Как писал NEWS.ru, 17 января главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что в России произошла первая смерть от употребления снюса. Он отметил, что никотиносодержащие конфеты способны провоцировать серьёзные изменения психики, вплоть до психозов.
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