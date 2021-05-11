Погибшая в Казани учительница закрыла собой ребёнка

https://static.news.ru/photo/d099fbba-b26c-11eb-8d84-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба НАК/РИА Новости

Учитель английского языка Эльвира Игнатьева, погибшая во время стрельбы в казанской гимназии № 175, перед смертью закрыла собой одного из учеников. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Педагог вышла в коридор, по которому шёл вооружённый нападавший. Она оттолкнула одного из детей и встала между школьником и стрелком. Полученное ею ранение оказалось смертельным.

Игнатьева пришла работать в гимназию в тот же год, когда нападавший заканчивал там обучение. У него она не преподавала. В 2018 году педагог заняла второе место в конкурсе «Учитель года».

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 человек ранен. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее о произошедшем в казанской школе рассказала одна из учениц. По её словам, нападавший не целился в конкретных людей, а палил без разбора. Девочка добавила, что её подруга из соседнего класса слышала, как стрелок повторял, что он бог и всех убьёт.