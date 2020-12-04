Подруга убитой в Подмосковье семьи рассказала об их ссорах с соседом

https://static.news.ru/photo/4035f278-3688-11eb-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Подруга расстрелянной на даче в Волоколамске семьи рассказала, из-за чего на самом деле убитые ссорились с соседом. Мужчина и в самом деле разводил у себя на даче лошадей, запах от них мешал супругам.

Муж и жена Рюмшины активно жаловались на соседа-лошадника в правоохранительные органы, скандалили они не первый год.

Мне Катя звонила, говорила: «Они лошадей завели, и теперь нам воняет». Она и в полицию, и в прокуратуру писала. И, вроде деньги с них, 40 тысяч штрафа добилась — то, что они не вывозят навоз. Это же просто обычная дача, а он развел тут лошадей. Дочерей снял с учёбы, — приводит рассказ подруги убитых Пятый канал.

Сосед, в свою очередь, постоянно угрожал погибшим, на что они тоже писали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов заявление приняли, но от трагедии это не спасло.

И Катя рассказывала, что они приехали на дачу, закрывать. И сосед выходит, говорит: «Я вам устрою жизнь!». Угрожать стал. А она взяла и полицию вызвала. Они всё зафиксировали, — проясняет ситуацию женщина.

За несколько дней до убийство сосед вывез лошадей со своей дачи. А в день трагедии семье сообщили о пожаре в их доме, они приехали составлять акт. Но детали конфликта остаются неясными до сих пор. Скорее всего, убийца был не один и семья пыталась скрыться от них на автомобиле.

Я так поняла, что они за ними, бандиты эти ехали, стреляли. Застрелили и там где-то сожгли. Они гнались, Андрей, муж Кати, наверное, не смог повернуть, поехал прямо. И там подожгли машину, убили и сожгли, — рассказала приятельница убитых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности жуткой трагедии в районе СНТ «Малахит-2» в Волоколамском городском округе Подмосковья. По словам соседки погибших, «бандиты гнались за своими жертвами по посёлку и стреляли, убили их и сожгли».