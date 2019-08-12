https://static.news.ru/photo/0f6b2136-bcfe-11e9-af8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мужчина был ранен 14-летним жителем столицы после того, как сделал замечание подростку и его компании.

По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл в ночь на 11 августа в доме на Нижегородской улице. О происшествии сообщил 29-летний пострадавший, получивший колото-резаное ранение.

Мужчина пояснил, что в подъезде дома сделал замечание трём громко разговаривавшим подросткам. После этого он почувствовал укол в левое подреберье, а неизвестные скрылись. Дома гражданин обнаружил на груди рану, — рассказали в полиции.

Прибывшие на место случившегося врачи осмотрели мужчину и установили, что ранение не проникающее.

Той же ночью сотрудникам МВД удалось задержать подозреваемого в нападении. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru, ранее лидер Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков предложил включить российское неформальное объединение банд несовершеннолетних АУЕ в единый федеральный список организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими.