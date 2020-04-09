Подросток изрезал ножом знакомого в Москве из-за конфликта в соцсети

https://static.news.ru/photo/0ec4fca2-7a72-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали молодого человека, который набросился с ножом на своего приятеля на фоне конфликта, который возник у них в социальной сети.

Инцидент произошёл 8 апреля возле жилого дома на улице Краснодонской.

Несовершеннолетний на почве конфликта в социальной сети напал на своего совершеннолетнего знакомого с ножом и нанёс ему порядка десяти ударов, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пострадавший был госпитализирован, а нападавший задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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