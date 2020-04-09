Подросток изрезал ножом знакомого в Москве из-за конфликта в соцсети

Полицейские задержали молодого человека, который набросился с ножом на своего приятеля на фоне конфликта, который возник у них в социальной сети.
Инцидент произошёл 8 апреля возле жилого дома на улице Краснодонской.
Несовершеннолетний на почве конфликта в социальной сети напал на своего совершеннолетнего знакомого с ножом и нанёс ему порядка десяти ударов, —
сообщилТАСС источник в правоохранительных органах.
Пострадавший был госпитализирован, а нападавший задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские задержали безработного, подозреваемого в разбойном нападении на школьника. Злоумышленник, угрожая пистолетом, отобрал у подростка 40 рублей.
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