Подозреваемые в убийстве девочки на Сахалине супруги взяты под стражу

https://static.news.ru/photo/ca393144-c336-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcomsh/vk.com

Южно-Сахалинский городской суд заключил под стражу семейную пару, обвиняемую в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней Вики Тепляковой.

Уточняется, что 31-летняя женщина обвиняется в похищении, её 45-летний ранее судимый супруг — в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве. Региональное следственное управление СК РФ уточняет , что оба супруга не имеют определённого места жительства.

Расследование обстоятельств дела продолжается.

Пропавшая на Сахалине 6 июля восьмилетняя Вика Теплякова найдена мёртвой 10 июля около села Ожидаево Холмского района.

В СК отдельно отметили, что в соцсетях распространяется фотография молодого человека, который якобы убил девочку, что является ложной информацией — он не имеет отношения к делу.

Виктория Теплякова пропала 6 июля из своего дома в Южно-Сахалинске. Как сообщил журналистам информированный источник, девочка после ссоры взяла свою зубную щётку и исчезла. В ходе расследования выяснилось, что девочка попала на камеру видеонаблюдения одного из зданий, расположенного в планировочном районе Ново-Александровск, писал NEWS.ru.