Под Челябинском пьяный водитель сбил двух подростков

В Челябинской области пьяный водитель сбил двух подростков — девочек 15 и 17 лет. Одна из них погибла. Об этом пишет РЕН ТВ.

Вторую же девочку госпитализировали в местную больницу в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл по причине того, что водитель не справился с управлением.

Находясь за рулём автомобиля Opel Astra 54-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, пошёл на обгон. В какой-то момент он не смог завершить манёвр, из-за чего врезался в двух сестёр.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Какое наказание грозит водителю за нетрезвую езду и гибель ребёнка — пока не уточняется.

Ранее легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на перекрёстке, а затем влетел в дерево. О происшествии сообщили в соцсетях, где были опубликованы кадры с места происшествия. ДТП произошло на перекрёстке улиц Сулимова и Менделеева. В результате травмы получил 15-летний подросток, он был госпитализирован с места происшествия.