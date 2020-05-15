Питерский обочечник обстрелял на трассе разгневавшего его водителя

https://static.news.ru/photo/281db65e-bae0-11ea-b465-fa163e074e61_660.jpg Фото: U_CHP: Первый по происшествиям/vk.com

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после потасовки двоих водителей на Выборгском шоссе. Один из них обстрелял оппонента из травматического оружия и намеренно повредил тому автомобиль.

Инцидент произошёл 29 июня около 18:45. Пострадавший по имени Дмитрий уже написал заявление на агрессивного обидчика.

По словам обстрелянного, причиной разногласий стало его нежелание пропускать «самых умных», которые любят объезжать пробки по обочинам. Один из них — водитель белого Range Rover — на расширении трассы преградил путь державшему обочину мужчине, чтобы обменяться с ним «парой нелюбезных слов».

Вышел из машины, <...> ударил по зеркалу моей машины так, что оно развалилось на части. Меня это взбесило, я достал газовый баллон и, когда он садился в авто, я прыснул перцовым баллончиком. Он на это достал травматический пистолет и начал в меня стрелять, — рассказал пострадавший изданию «Подъём!».

Впрочем, стрелок меткостью не отличался и в оппонента не попал: тот спрятался за машиной. Однако, уходя, он рукояткой разбил лобовое стекло и помял капот в машине неприятеля. Затем сел в машину и уехал с места происшествия.

Борец за дорожную справедливость Дмитрий пообещал не оставлять дорожного дебошира без наказания и призвать его к ответу по закону.

Я не ангел, но нужно уважать друг друга. Можно выйти, поговорить, поматериться, но руки распускать нельзя ни в коем случае, — считает мужчина.

Ранее в Ингушетии, как писал NEWS.ru, злоумышленники обстреляли автомобиль. Одним из двух раненных оказался сотрудник полиции.