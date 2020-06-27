Одним из раненных при обстреле машины в Ингушетии оказался полицейский

https://static.news.ru/photo/75e14710-b92e-11ea-8aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь на 28 июня на территории Назранского района Ингушетии злоумышленники обстреляли автомобиль. Одним из двух раненных в результате стрельбы оказался сотрудник полиции. Об этом журналистам сообщили представители регионального МВД.

Отмечается, что раненый сотрудник правоохранительных органов не был при исполнении должностных обязанностей.

Инцидент произошёл в селении Сурхахи примерно в 23:00. Неизвестные обстреляли машину из автоматического оружия.

Водитель расстрелянного автомобиля получил пулевые ранения. Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая 2020 года. Он также получил пулевые ранения, — приводит РИА Новости сообщение от МВД.

Нападавшие в данный момент разыскиваются. Для этого в республике был введён план «Сирена». Силовики проводят оперативно-следственные мероприятия, которые направлены на розыск.

Раненые госпитализированы, но точных данных об их состоянии на данный момент нет. На месте происшествия работают следователи, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошёл днём ранее на границе Ингушетии и Северной Осетии. Там обстреляли автомобиль, в результате были ранены четыре человека, один из которых скончался. Все участники конфликта установлены и задержаны.

Как писал NEWS.ru ранее, СК Дагестана сообщил о перестрелке. Участниками инцидента стали представители золотой молодёжи. Конфликт произошёл вечером 23 июня 2020 года. Сын бывшего главы Шамильского района Махачкалы Суракат Асиятилов открыл огонь из карабина «Сайга» по племяннику бывшего начальника Дагавтодора Магомедрасула Омарова. По данным следствия, нападавший произвёл семь выстрелов. Омаров скончался на месте от полученных травм.