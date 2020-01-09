Пассажир авиарейса Баку — Москва стал свидетелем того, как командир воздушного судна во время полёта регулярно покидал кабину пилотов для общения со своим знакомым, сидевшим в салоне в качестве пассажира. Видеозапись, запечатлевшую это, он предоставил в редакцию NEWS.ru.

По словам пассажира, 7 января он на самолёте Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL летел рейсом из Баку в московский аэропорт Внуково. Очевидец записал на телефон, как командир экипажа несколько раз покидал кабину пилотов и выходил в салон самолёта поговорить с мужчиной, сидящим в бизнес-классе. На вопросы пассажира старший пилот ответил, что встретил знакомого своей жены и поэтому выходит из кабины поговорить с ним. При этом поведение командира, по словам случайного свидетеля, вызывало нервозность у летевших с ним людей, особенно учитывая, что самолёт периодически попадал в турбулентность.

NEWS.ru направил авиакомпании AZAL официальный запрос с просьбой прокомментировать жалобу пассажира.

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что по данному инциденту авиакомпании следует провести служебное расследование. По итогам проверки будет дана оценка действиям командира воздушного судна и в случае нарушения норм и правил авиакомпании будут предприняты соответствующие меры в отношении экипажа, — ответили в AZAL.

В то же время в компании проигнорировали просьбу назвать имя командира этого рейса. По данным NEWS.ru, его зовут Таир Зарбалаев. Наше издание поинтересовалось у экспертов, насколько действия старшего пилота самолёта соответствуют лётным правилам и подвергал ли командир опасности жизнь пассажиров.

Обычно если два члена экипажа, то они закрываются и сидят как два сурка в норе. И допускается покидать кратковременно рабочее место с разрешения командира корабля. Бывает, что есть ещё третий пилот, проверяющий. Тогда он может спокойно гулять по салону. Но без необходимости этого делать не надо. Конечно, после публикации этого видео пилота найдут и дадут «волчий билет». Это то же самое, как в случае, когда командир корабля пригласил любимую девушку за штурвал и дал ей поуправлять Ан-24. Под Междуреченском командир корабля А310 посадил на своё рабочее место сына. Он во время разворота добавил скорость и в результате погибли около 300 человек. После этого нахождение посторонних лиц в кабине запретили и поставили камеру. И если по камерам будет видно, что кто-то зашёл в кабину, то командира корабля ждут большие неприятности. Покидать рабочее место можно только кратковременно и в случае крайней необходимости. Это физиологические потребности. Но при этом когда один из членов экипажа покидает рабочее место, то старший бортпроводник должен зайти и быть в кабине — ведь одного человека в кабине оставлять нельзя. Потому что был случай, когда второй пилот остался за штурвалом, а командир вышел поболтать с пассажирами. В итоге самолёт «воткнулся» в гору. После этого разработали рекомендацию — когда один пилот покидает кабину, то бортпроводник обязательно должен находиться в кабине пилота. Потому что если одному пилоту, оставшемуся в кабине, вдруг станет плохо, а он там закрылся, то открытие кабины снаружи будет невозможно — потому что дверь бронированная. Бортпроводник должна будет открыть эту дверь и впустить следующего члена экипажа, и самолёт должен произвести безопасную посадку в аэропорту назначения на ближайшем аэродроме. Юрий Сытник заслуженный пилот РФ заслуженный пилот РФ

В противовес отставному пилоту его действующий коллега и профсоюзный функционер выступил в защиту командира экипажа самолёта азербайджанской авиакомпании.