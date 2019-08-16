Проблема с рулевой тягой могла спровоцировать ДТП с участием пассажирского автобуса в Перми. Автопарк перевозчика составляют неновые транспортные средства.
Об этом сообщает «
Агентство уточняет, что официального подтверждения данной информации пока нет.
Ранее News.ru сообщал, что авария с участием автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. По данным властей, городской департамент дорог и транспорта приступил к проверке обстоятельств ДТП. Запрашиваются объяснительные у перевозчика.
Инцидент произошёл 17 августа в Орджоникидзевском районе. Водитель автобуса врезался в стену магазина. В момент аварии в салоне находились 59 человек. В результате ДТП погиб один человек. Также травмы получили пятеро детей.