Пассажирка такси пострадала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

Авария с участием такси произошла на Ленинском проспекте в Москве. Чёрная машина вылетела с проезжей части проспекта на газон и протаранила другой автомобиль, который выезжал на дорогу у дома № 61/1.
Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале. Уточняется, что в аварии пострадала пассажирка такси, женщину госпитализировали.
Ранее NEWS.ru писал, что пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
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