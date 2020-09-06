Пассажирка такси пострадала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

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В результате поножовщины на территории британского Бирмингема погиб один человек. Ещё семеро получили ранения. Об этом журналистам сообщили представители полиции Уэст-Мидлендс.

По информации правоохранителей, инциденты произошли между 00:30 и 02:20 по местному времени. В полиции считают, что эпизоды связаны между собой. Британские силовики заявили, что расследование по факту убийства уже началось....