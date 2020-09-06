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Происшествия

Пассажирка такси пострадала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве

17:20, 06 сентября 2020 18
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием такси произошла на Ленинском проспекте в Москве. Чёрная машина вылетела с проезжей части проспекта на газон и протаранила другой автомобиль, который выезжал на дорогу у дома № 61/1.

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале. Уточняется, что в аварии пострадала пассажирка такси, женщину госпитализировали.

Ранее NEWS.ru писал, что пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

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