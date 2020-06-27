Пассажир МЦК устроил драку из-за просьбы сделать звук на видео тише

https://static.news.ru/photo/cadb70da-b887-11ea-b99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поезде МЦК в Москве 27 июня произошла драка — мужчина напал на двух пассажиров, когда те попросили сделать потише звук на просматриваемом им видео.

Об этом сообщает издание «Подъём», ссылаясь на слова пострадавшей девушки. Согласно им, она и её спутник попросили мужчину с ребёнком, которые очень громко смотрели мультфильм на смартфоне, сделать потише.

В ответ на них посыпались оскорбления и угрозы.

Он при ребенке начал говорить, что он нам вломит, что мы животные и не надо к нему лезть, — рассказала пострадавшая.

После оскорблений мужчина вскочил и схватил молодого человека за горло. Завязалась потасовка. Девушка упала, в результате чего получила сотрясение мозга и гематому на затылке.

Она также сообщила, что полицейские сначала отказывались принимать заявление. Вместо этого они угрожали ей административным штрафом за нападение на пожилого человека. Когда она показала им видеозапись случившегося, заявление всё-таки было принято. Проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирка «Яндекс.Такси» напала на водителя после того, как он попросил её перестать курить в машине. Всё произошло 24 июня, видео инцидента с описанием ситуации шофёр Алексей Бороботкин выложил на YouTube.