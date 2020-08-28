Парламент Южной Осетии собрался на экстренное обсуждение ЧП в Цхинвале

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Парламент Южной Осетии собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг покушения на министра внутренних дел республики Игоря Наниева.

Депутаты обсуждают как непосредственно аспекты расследования уголовного дела о попытке убийства главы МВД, так и обстоятельства смерти одного из подозреваемых после предполагаемого избиения в следственном изоляторе, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Нападение на Наниева произошло на улице поздно вечером 17 августа. Вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра. Он в этот момент находился в машине, но не пострадал. Из трёх пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

Трое подозреваемых накануне они были помещены в изоляторы МВД республики, 28 августа одного из них — Инала Джабиева — доставили в республиканскую больницу в бессознательном состоянии с телесными повреждениями. Он умер, не приходя в сознание.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекшее смерть человека по неосторожности.

Однако, как писал NEWS.ru, произошедшее вызвало общественный резонанс. В тот же день жители республики собрались на площади в центре Цхинвала и потребовали отставки правительства. Глава государства Анатолий Бибилов вышел к собравшимся и сообщил о решении отстранить министра от должности на время расследования уголовного дела по факту смерти подозреваемого.

Глава республики также поручил направить материалы на экспертизу в Ростов-на-Дону, «чтобы не было никаких сомнений в том, что результаты достоверны и на них никто не влиял». Президент взял расследование дела на личный контроль.