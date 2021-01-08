Отец с дочкой погибли при пожаре в квартире под Омском

https://static.news.ru/photo/a6a1dd0c-531a-11eb-8464-fa163e074e61_660.jpg Фото: omsk.sledcom.ru

На территории посёлка Любинский Любинского района Омской области в воскресенье, 10 января, в одной из квартир трёхквартирного дома произошёл пожар. В результате ЧП погибли два человека — мужчина и его трёхлетняя дочь. Об этом журналистам сообщили представители СУ СК РФ по Омской области.

Отмечается, что в квартире во время пожара также находились жена погибшего и их пятилетний сын. Им удалось выжить. Сотрудники регионального МЧС заявили, что сообщение о пожаре поступило в 06:54 по местному времени. Приехавшие на место пожарные смогли ликвидировать возгорание за 50 минут. Огонь раскинулся на площадь в 35 квадратных метров. Горела квартира, где проживала семья из четырёх человек. Жилплощадь сгорела полностью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины возгорания выясняются.

По предварительным данным, во время пожара погибли 30-летний мужчина и его трёхлетняя дочь, пострадали 24-летняя супруга и пятилетний сын, они находятся в больнице, предположительно, с отравлением угарным газом. На месте работают следователи, осмотр здания ещё не закончен, — передаёт РИА Новости сообщение от СУ СК по региону.

Как ранее писал NEWS.ru, 9 января в жилом доме на Будапештской улице произошёл пожар, в ходе которого жильцы одной из квартир, спасая трёхлетнюю дочь от огня и дыма, выбросили её с третьего этажа. Внизу девочку поймали на одеяло сотрудники полиции.