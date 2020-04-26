Организатор «антивирусной вечеринки» в Бутово: «На улицы никого не звал»

https://static.news.ru/photo/511b310e-87cc-11ea-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организатор вечеринки в Бутово, где люди массово нарушили самоизоляцию и вышли на улицу танцевать в разгар пандемии, Олег Гавриленко объяснил, что планировал устроить флешмоб в честь медицинских работников. Его идея состояла в том, чтобы выключить свет во всех домах. Люди должны были светить в окна фонариками.

Светите в окна фонариками, пойте. Давайте сделаем красивую картинку. Возможно, будет ещё один сюрприз. Пытаюсь сконнектиться с 8 и 6 домом, чтобы пустить оттуда синхронно музыку, — писал Олег в Сети.

Однако в итоге безобидный флешмоб превратился в настоящую вечеринку с музыкой,танцами и спиртным. В мероприятии приняли участие десятки местных жителей. Когда толпа людей стала совсем многочисленный, во двор приехала полиция. Некоторых жильцов забрали в отдел, отмечает «Московский комсомолец».

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517), умерли 747 человек (+66). В Москве 42 480 заболевших (+2971), исцелились 3175, стали жертвами недуга 404.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом. По её словам, для этого надо продолжать оставаться дома в майские праздники, писал NEWS.ru.