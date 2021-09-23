Опубликовано видео с места гибели главы Пермского СУ СКР

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Видео с места гибели главы Пермского СУ СКР Сергея Сарапульцева появилось в Сети. Тело руководителя регионального управления было найдено в его коттедже на улице Виноградной, пишет «МК».

На кадрах видно, что на территорию посёлка, где находится дом погибшего силовика, никого не впускают. У входа стоит полицейский автомобиль, дежурят вооружённые сотрудники.

Глава Пермского СУ СКР Сергей Сарапульцев был найден мёртвым в своём доме 23 сентября. По предварительным данным, он свёл счёты с жизнью. Руководителем регионального ведомства Сарапульцев был назначен в июле 2018 года, контракт с ним был заключён на пятилетний срок.

До этого Сарапульцев был первым заместителем начальника регионального СУ СКР.

Ранее центральный аппарат Следственного комитета начал проверку по факту гибели главы СУ СКР по Пермскому краю. Сергей Сарапульцев возглавил краевой СК в 2018 году.