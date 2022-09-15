Опубликовано видео массового поджога автомобилей в Набережных Челнах

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

В Сети появилось видео массового поджога автомобилей в Набережных Челнах в Татарстане, кадры происшествия опубликовал РЕН ТВ. По словам очевидцев, автомобили подожгли неизвестные. По меньшей мере пострадало четыре машины.

Данных о пострадавших пока не поступало. Точная информация о причинах происшествия и виновниках уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции № 2. При задержании он ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС).