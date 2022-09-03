В Ижевске мужчина пытался сжечь отдел полиции и напал на силовиков с ножом В Ижевске мужчина попытался сжечь отдел полиции и ранил ножом двух сотрудников ППС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции № 2, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Удмуртии. При задержании он ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС).

Около 02:00 (01:00 мск) неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции № 2 в Ижевске две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских, — отмечается в сообщении.

Один из полицейских был ранен в руку, другой получил удар в грудь. Чтобы задержать преступника, стражи порядка применили огнестрельное оружие, произведя восемь выстрелов.

Нападавший был ранен, после чего его доставили в больницу. Полицейским была оказана медицинская помощь, они были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Возгорание в отделе полиции было ликвидировано дежурным нарядом полиции.

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