Опубликовано видео ликвидации боевиков в ингушском селе

https://static.news.ru/photo/4f09bb54-e552-11ea-95d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: НАК РФ/ТАСС

Появилось видео ликвидации трёх боевиков запрещённого в России ИГ. Спецоперация прошла в Ингушетии в селе Троицкое Сунженского района. На опубликованных кадрах слышны звуки перестрелки, видно горящее здание.

Известно, что стражи порядка заблокировали террористов в одном из частных домов и предложили сдаться, однако те открыли огонь. В ходе операции двое спецназовцев получили ранения. Никто из гражданского населения не пострадал. Спецназовцам оказали необходимую медицинскую помощь.

Информацию о том, что сторонники ИГ скрываются в одном из домов села, поступила в управление ФСБ сегодня рано утром. Глава управления принял решение о проведении операции, чтобы не допустить терактов. С 08:00 в Троицком ввели режим контртеррористической операции.

В данное время правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Режим контртеррористической операции в сельском поселении Троицкое был снят в 15:00, писал NEWS.ru.