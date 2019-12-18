https://static.news.ru/photo/ca72f3a0-21a8-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Домодедово задержано около 40 граждан Израиля. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

О задержании сообщили «Интерфаксу» в посольстве Израиля в Москве. В дипмиссии подчеркнули, что они занимаются «продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем».

По информации Arutz Shewa, речь идёт о группе туристов, которые не смогли пройти паспортный контроль.

Похожий инцидент произошёл 17 декабря. Тогда восемь израильских бизнесменов были задержаны после высадки в Москве. Ночь они провели в аэропорту, утром их посадили в самолет и отправили обратно. Как объяснялось, у прибывших граждан не было разрешения на работу в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию метадона на сумму около 5,8 млрд рублей. Наркотик пытались провезти транзитом из Германии в Таджикистан в рамках программы ООН.