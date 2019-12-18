В московском аэропорту Домодедово задержано около 40 граждан Израиля. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
О задержании
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Похожий инцидент произошёл 17 декабря. Тогда восемь израильских бизнесменов были задержаны после высадки в Москве. Ночь они провели в аэропорту, утром их посадили в самолет и отправили обратно. Как объяснялось, у прибывших граждан не было разрешения на работу в России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию метадона на сумму около 5,8 млрд рублей. Наркотик пытались провезти транзитом из Германии в Таджикистан в рамках программы ООН.
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