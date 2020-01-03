Новостные ленты многих изданий в первый день года выдали сообщения о якобы проводившейся в ночь с 31 декабря на 1 января спецоперации московского управления МВД против приезжих в местах массовых гуляний в столице. В пресс-службе главка полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли. Если облавы на мигрантов имели место, то прошли они сразу после протестов недовольных условиями труда дворников ГБУ «Жилищник» Ломоносовского района, а также параллельно с задержаниями оппозиционеров, устроивших пикеты в защиту «узников» «московского дела», и общим усилением мер безопасности в праздники.

Нелегальных людей на празднике не бывает?

Информацию о якобы «большой спецоперации» в центре Москвы распространило издание Baza. По его данным, сотрудники первого, третьего и пятого батальонов 2-го оперативного полка управления МВД по Москве «освобождали места массовых гуляний от приезжих из стран Средней Азии».

В посте говорилось, что «приказ доставить в отделы полиции всех приезжих и проверить каждого по базам» якобы издал руководитель столичной полиции Олег Баранов. Также, если верить сообщению, силовики отдельно проверяли сотрудников подрядных организаций, которые участвовали в подготовке к празднику.

В отделы доставили несколько сотен человек, большую часть из которых вскоре отпустили. Среди задержанных — множество нелегальных мигрантов, — утверждалось в публикации.

Корреспонденту NEWS.ru не удалось получить оперативный комментарий на этот счёт в столичном ГУ МВД. Журналистам радиостанции «Говорит Москва» в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли сообщение о «спецоперации».

Мне, к сожалению, не удастся дать вам комментарий, потому что у меня информации такого рода нет, — сообщил представитель московской полиции.

Примечательно, что «спецоперация», о которой писала Baza, началась через день после бунта дворников-мигрантов, о которых уже рассказывал NEWS.ru. Иностранные рабочие устроили 30 декабря сход у офиса ГБУ «Жилищник» Ломоносовского района Москвы, протестуя против неудовлетворительных условий труда.

Как рассказал председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов, в акции участвовали около 50 человек.

Заработная плата дворников летом — 17 800 рублей, зимой — на 10 тысяч больше. Ау, вице-мэр Бирюков, заявлявший о том, что дворники в Москве получают 50 тысяч. Впрочем, по отчётам «Жилищника» [Ломоносовского района] наверх, может быть, так и есть, потому что хотя дворники несколько лет не получают премию за работу, руководство получает премии регулярно. Возможно, в среднем и получается 50 тысяч. По информации работников, на одном из участков вместо 100 положенных дворников работают 40. На остальные рабочие места оформлены неизвестные. Новых дворников на работу не принимают, отвечают — нет мест. Спецодежду зимнюю не выдают. Материалов для ремонта не дают, но результаты ремонта требуют. Общежитие, по словам мигрантов, больше походит на зону. В рабочее время пользоваться общежитием нельзя. Даже если заболел, выгоняют на улицу и запускают только после 18 часов. Даже тех женщин-работниц, у которых рабочий день заканчивается в 16 часов, до 18 часов в общежитие не пускают. Ренат Каримов председатель Центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов председатель Центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов

Стихийная акция протеста иностранных рабочих закончилась задержаниями. Как писал «ОВД-Инфо», полицейские из ОМВД «Ломоносовский» задержали около 30 человек. Силовики расценили сход персонала «Жилищника» как несанкционированный митинг, продержав мигрантов в отделении несколько часов. Административные протоколы затем передали в Гагаринский суд Москвы, который вернул дела обратно в полицию из-за нарушений.

До этого, 28 декабря, сотрудники полиции задержали около 30 дворников, которые пришли к управе района Нагорный. Они выразили несогласие с тем, что им не платят за переработки и заставляют убирать снег на проезжей части вместо сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги Южного округа», в то время как в их обязанности входит только работа во дворах. Рабочих доставили в отдел полиции по району Чертаново Центральное, где на шестерых человек составили протоколы по статье КоАП «Нарушение порядка проведения акции».

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новогодние задержания рабочих-мигрантов могли проводиться синхронно с пресечением акций протеста гражданских активистов, устроивших 31 декабря серию одиночных пикетов в поддержку фигурантов «московского дела». Среди доставленных в полицейский участок, кстати, оказались и иностранные граждане.

Задержания начались на Тверской улице, где проходили праздничные гулянья. Всего в автозак погрузили около 30 человек. По словам очевидцев, кроме активистов в служебном автомобиле были мигранты, у которых сотрудники правоохранительных органов забрали паспорта.

Позднее сообщалось, что на редактора журнала DOXA Марию Безверхую и студента МГСУ Алексея Геворкяна составили протоколы за «повторное нарушение правил порядка проведения публичных мероприятий».

Примечательно, что действия силовиков как в отношении оппозиции, так и, вероятно, рабочих из Средней Азии проходили на фоне беспрецедентного — на девять дней — усиления мер безопасности в центре Москвы в связи с новогодними гуляньями. Пройти в «зону празднований» с 28 декабря можно только через рамки металлоискателей.

Ударят по хостелам

Повышенным вниманием к рабочим-мигрантам власти озаботились ещё несколько недель назад. Так, 16 декабря столичное управление СК сообщило о начале проверок «по факту работы незаконных хостелов».

В многоквартирном доме на юго-западе Москвы функционирует хостел, на который жалуются жители. Постояльцы утверждают, что это жильё им снимает строительная компания. В комнатах проживают более 15 человек. Кроме того, рассказывается об общежитии для мигрантов, расположенном на территории подземного паркинга одного из жилых домов на севере Москвы. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию, однако никаких мер её сотрудники не приняли, — говорилось в пресс-релизе.

В начале января спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объявил , что депутаты городского парламента и активисты общественного объединения «Безопасная столица», известного своим интересом к местам обитания мигрантов, в начале 2020 года могут начать рейды по хостелам на предмет соблюдения законодательства в этой сфере.

По словам Шапошникова, «тема регулирования деятельности хостелов очень актуальна для Москвы, поэтому важно выяснить, что необходимо сделать, чтобы сохранить малые средства размещения в столице и при этом гарантировать безопасное проживание собственникам квартир».