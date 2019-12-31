Стабилизировалось состояние одного из двух напавших с ножами на пост ДПС при въезде в ингушский Магас. Сообщается, что у его палаты дежурят полицейские, с ним готовятся работать следователи.
23-летний житель Ингушетии Ахмед Имагожев пришёл в сознание и начал говорить,
Напомним, один полицейский погиб, трое пострадали в результате нападения на пост ДПС при въезде в Магас 31 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Ингушетии признал недостаточными меры безопасности в республике.
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