Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что будет разбираться в ситуации с пропавшей в Новый год маленькой девочкой.

Её аппарат сделает запрос в столичный департамент социальной защиты, передаёт РИА Новости. Надо посмотреть, что там за ситуация, разобраться, — подчеркнула она. Как писал NEWS.ru, московская семилетняя девочка, которая пропала...