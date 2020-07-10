Один человек погиб при взрыве газа под Кировском

https://static.news.ru/photo/091010d2-c26e-11ea-9c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: ky43_ubezhishe/vk.com

Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в посёлке городского типа Кикнур в Кировской области. Из-за взрыва обрушилось перекрытие первого этажа здания.

Двое пострадавших, один погибший. Пожар уже потушили, — передаёт ТАСС сообщение Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района.

Отмечается, что из многоквартирного дома были эвакуированы 16 человек. В настоящее время спасатели проводят разбор завала. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

На месте работают сотрудники полиции, из областного центра направлена следственно-оперативная группа, опрашиваются пострадавшие, устанавливается причина произошедшего, — сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Предположительно, в момент происшествия в квартире никого не было.

Население посёлка городского типа Кикнур составляет около 4,5 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина, находящийся в тяжёлом состоянии после взрыва газового баллона в доме в Южно-Сахалинске, произошедшего 8 июля, признался, что он сам виновен в случившемся.