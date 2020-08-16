Один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении автомобилей в Реутове

https://static.news.ru/photo/d86aa92c-df7f-11ea-886d-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 50.mchs.gov.ru

Один человек погиб и пятеро получили ранения в столкновении двух автомобилей в подмосковном Реутове. ДТП произошло на 16 км трассы М-7.

Авария случилась в 06:23 утра из-за нарушения правил дорожного движения одним из водителей, машины двигались в попутном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. В результате легковой автомобиль врезался в большегруз. Марки автомобилей не уточняются.

Возгорания и разлива топлива на месте происшествия нет, движение не затруднено. В ликвидации последствий аварии принимали участие 16 человек и 5 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек пострадали в результате массового ДТП под Смоленском. Там столкнулись несколько автомобилей и автофургон.