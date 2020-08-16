Один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении автомобилей в Реутове

Один человек погиб и пятеро получили ранения в столкновении двух автомобилей в подмосковном Реутове. ДТП произошло на 16 км трассы М-7.
Авария случилась в 06:23 утра из-за нарушения правил дорожного движения одним из водителей, машины двигались в попутном направлении,
Возгорания и разлива топлива на месте происшествия нет, движение не затруднено. В ликвидации последствий аварии принимали участие 16 человек и 5 единиц техники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек пострадали в результате массового ДТП под Смоленском. Там столкнулись несколько автомобилей и автофургон.
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