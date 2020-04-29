NYT: в Нью-Йорке обнаружены несколько грузовиков с разлагающимися телами

https://static.news.ru/photo/af14b808-8a87-11ea-9523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Грузовики с человеческими телами в стадии разложения обнаружены полицейскими Бруклина (Нью-Йорк, США) недалеко от похоронного бюро.

В правоохранительные органы обратились местные жители, почувствовавшие неприятный запах от припаркованных на улице грузовых автомобилей. Проводится следствие, пишет New York Times.

На данный момент доподлинно неизвестно, коронавирус или что-то иное стало причиной смерти найденных людей, но, источник издания сообщил, что похоронное бюро стало хранить трупы в автомобилях после того, как в здании сломались морозильные камеры.

Как сообщал NEWS.ru ранее, университет Хопкинса подсчитал число погибших от коронавируса в США. Их оказалось около 60 207 человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 18 076.