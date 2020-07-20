Нижегородцы сообщили о запахе газа в нескольких районах города

https://static.news.ru/photo/121e45da-c9cc-11ea-b226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Нижнего Новгорода обратились в службу спасения с жалобами на сильный запах газа в городе.

Сообщения стали поступать около 16:00 мск. Специфический запах газа ощущался как из заречной части города — из Канавинского района и из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной — Нижегородского и Советского районов. Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину его возникновения, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

По словам очевидцев, люди выбегали из домов, опасаясь, что произошла утечка.

Как пишет NN.RU, хуже всего ситуация в Печёрах — там такая концентрация, что люди даже кашляют. По информации от ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», оборудование работает штатно, утечек одоранта не происходило. Источник запаха устанавливается.

Как сообщал NEWS.ru, 3 июля из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей посёлка Верхняя Подстепновка Волжского района в Самарской области. Виной инцидента стала незаконная врезка в газопровод, на которую наткнулась и повредила её аварийная бригада во время проведения земляных работ. Спасатели эвакуировали более 1,6 тыс. жителей, в числе которых 367 детей. Ещё 525 человек уехали из Верхней Подстепновки на своих машинах.