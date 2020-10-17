16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Неизвестный стрелок в Аризоне ранил семь человек

10:57, 18 октября 2020
Фото: JGutier05486620/twitter.com

Не менее семи человек получили огнестрельные ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу на парковке в городе Меса, штат Аризона.

Среди пострадавших есть дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Травмы большинства пострадавших не угрожают жизни, хотя некоторые получили серьёзные ранения. В критическом состоянии находится годовалый ребёнок, также получивший пулевое ранение.

Полиция разыскивает нападавшего. Отмечается, что органы правопорядка ищут свидетелей инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что 18-летний стрелок в Нижегородской области расстрелял несколько человек и покончил с собой.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео