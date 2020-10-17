Неизвестный стрелок в Аризоне ранил семь человек

Не менее семи человек получили огнестрельные ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу на парковке в городе Меса, штат Аризона.
Среди пострадавших есть дети,
Травмы большинства пострадавших не угрожают жизни, хотя некоторые получили серьёзные ранения. В критическом состоянии находится годовалый ребёнок, также получивший пулевое ранение.
Полиция разыскивает нападавшего. Отмечается, что органы правопорядка ищут свидетелей инцидента.
Ранее NEWS.ru писал, что 18-летний стрелок в Нижегородской области расстрелял несколько человек и покончил с собой.