Неизвестный стрелок в Аризоне ранил семь человек

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13-летний житель Санкт-Петербурга попал в больницу с отравлением после того, как выпил банку энергетика. Мать обнаружила его в подъезде дома на улице Бадаева без сознания и со спущенными штанами.

Вместе с её сыном был товарищ, который сказал, что друг угостил их энергетическим напитком. Подросток был госпитализирован с острым отравлением наркотическим веществом. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое, передаёт РЕН...