Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино»

Сообщение об угрозе взрыва телецентра «Останкино» в Москве поступило от неизвестного лица, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информации об эвакуации пока не поступало. На месте проводятся разыскные работы, прибыли кинологи и правоохранители.

Поступило анонимное сообщение о том, что в телецентре «Останкино» заложено взрывное устройство. В связи с этим проводится проверка соответствующих зданий и прилегающей территории, — сказал собеседник агентства.

На данный момент информация об эвакуации не поступала. На территории телецентра работу ведут кинологи, специалисты экстренных служб, а также правоохранители.

Накануне в Министерстве ГО и ЧС Приморского края сообщили о возможном минировании самолёта Boeing 777, выполняющего авиарейс Владивосток — Москва. Анонимная информация поступила оперативному дежурному ГО и ЧС по региону. На борту лайнера находится более 400 пассажиров, по приземлении самолёт был обследован, следов взрывчатых веществ не обнаружено.

С конца 2021 года в России регистрируется волна ложных минирований различных объектов. Анонимы сообщают через рассылку писем по электронной почте об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. При этом основной поток писем поступает из-за рубежа.

Сотрудники ФСБ России 10 февраля задержали 14 участников интернет-сообществ, имеющих отношение к распространению заведомо ложных сообщений о «минированиях». Организатором и администратором их был гражданин Украины Антон Осипчук.