Неизвестный открыл стрельбу с балкона у ТЦ в Великобритании

https://static.news.ru/photo/1ad70e0e-847c-11ea-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/Global Look Press

Полиция британского Чатема (графство Кент) проверяет информацию о вооружённом мужчине, который ведёт стрельбу с балкона здания, расположенного у торгового центра.

О стрелке правоохранителям сообщили местные жители, передаёт LBC News.

По предварительной информации, свои действия стрелок транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей.

В Канаде 51-летний стоматолог Гэбриел Уортман расстрелял более 20 человек. Мотивы мужчины выясняют следователи, писал NEWS.ru.