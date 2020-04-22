Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу с балкона у ТЦ в Великобритании

12:08, 22 апреля 2020 10
Фото: Ray Tang/Global Look Press

Полиция британского Чатема (графство Кент) проверяет информацию о вооружённом мужчине, который ведёт стрельбу с балкона здания, расположенного у торгового центра.

О стрелке правоохранителям сообщили местные жители, передаёт LBC News.

По предварительной информации, свои действия стрелок транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей.

В Канаде 51-летний стоматолог Гэбриел Уортман расстрелял более 20 человек. Мотивы мужчины выясняют следователи, писал NEWS.ru.

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