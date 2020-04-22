Неизвестный открыл стрельбу с балкона у ТЦ в Великобритании

Полиция британского Чатема (графство Кент) проверяет информацию о вооружённом мужчине, который ведёт стрельбу с балкона здания, расположенного у торгового центра.
О стрелке правоохранителям сообщили местные жители,
Chatham, Dockside shooting.— liammwren (@LiamWren)
@bbcsoutheast @BBCNews @itvnews @Channel4News @channel5_tv @kentlivenews pic.twitter.com/QMmDujWf9w April 22, 2020
По предварительной информации, свои действия стрелок транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей.
— Penman (@roryap1)
https://t.co/Sy93HQUK6W pic.twitter.com/3XoVj7m9dO April 22, 2020
В Канаде 51-летний стоматолог Гэбриел Уортман расстрелял более 20 человек. Мотивы мужчины выясняют следователи, писал NEWS.ru.
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