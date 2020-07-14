Неизвестный открыл стрельбу по детям на игровой площадке в Москве

https://static.news.ru/photo/32a931ca-c5b7-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На детской площадке в Москве произошла стрельба. В результате пострадал 13-летний подросток. Инцидент имел место возле одной из многоэтажек в Борисовском проезде.

Вечером 13 июля двое приятелей вышли на прогулку. В какой-то момент один из них услышал звук выстрела, а затем почувствовал резкую боль в шее. Прикоснувшись к ней, подросток увидел на руках кровь. Следом раздался ещё один выстрел, однако в этот раз пуля пролетела мимо и никого не задела.

На место были вызваны медики. Они диагностировали у одного из детей огнестрельное ранение из травматического оружия. Мальчик был госпитализирован, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает. Второй ребёнок не пострадал.

Как отмечает «Московский Комсомолец», это уже второй случай стрельбы по детям в этом дворе. Месяц назад неизвестный выстрелил в девочку, когда та качалась на качелях. Местные жители предполагают, что стрелок проживает в этом доме и, по всей видимости, его раздражают громкие крики детей на игровой площадке.

Ранее NEWS.ru писал, что некий мужчина по имени Савелий 18 июня приехал в одну из московских квартир выяснить отношения с девушкой. В помещении также находились мать девушки и её брат. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта. Лицензии на пистолет и карабин у него имелись.