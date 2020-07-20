Неизвестный открыл огонь по мужчине в Москве

https://static.news.ru/photo/f133fcee-c95c-11ea-92dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по своему оппоненту в Москве. Происшествие случилось на улице Вешняковской.

Мужчина в результате конфликта обстрелял 31-летнего конкурента. Данных о его состоянии и причине происшествия пока нет, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшему оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался. Стрелял его оппонент из пневматики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на востоке Москвы задержан мужчина, устроивший стрельбу из хулиганских побуждений. Как сообщили в правоохранительных органах, стрелком оказался 35-летний безработный.