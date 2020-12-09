Примерно 100 человек эвакуировали из столичного детского сада

Из одного из детских садов на территории Москвы в четверг, 10 декабря, эвакуировали около 100 человек. Причиной для экстренного решения стало возгорание на втором этаже здания. В результате ЧП никто не пострадал.
Как сообщили в столичных экстренных службах, возгорание произошло в здании детского сада № 904. Учреждение находится в Москве на улице Бехтерева.
Очаг возгорания на площади два квадратных метра удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются, — цитирует сообщение РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, возгорание произошло в ночь на 9 декабря в высотке на Котельнической набережной в столице.
Пожару присвоили второй ранг сложности, обстоятельства случившегося выясняются.