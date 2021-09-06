Стали известны подробности нападения на фельдшера в Набережных Челнах

Фельдшер в Набережных Челнах подверглась нападению после того, как вместе с бригадой скорой помощи приехала по вызову. На женщину набросилась с кулаками мать девушки, нуждавшейся в помощи. Об этом «360» сообщила заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Лилия Мустафина.

Бригада приехала. При оказании помощи была выявлена необходимость госпитализации, потому что были травмы. Начали выяснять обстоятельства травм — мать пострадавшей накинулась с кулаками на бригаду, повредила фирменную одежду, наносила удары, — отметила заместитель главврача.

После того как медикам стало ясно, что женщина не остановится, они вызвали полицию. В присутствии сотрудников правоохранительных органов врачи обследовали девушку и предложили ей госпитализацию, от которой та отказалась, сообщила Мустафина.

По её словам, семья, к которой приехала бригада скорой помощи, неблагополучная.

59-летняя местная жительница, которая нанесла удары медработнику, задержана. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои».

Ранее стало известно, что фельдшер и водитель скорой помощи погибли в результате ДТП в Уфимском районе Республики Башкортостан.