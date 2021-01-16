Названа причина крушения сухогруза у берегов Турции

https://static.news.ru/photo/462347ec-58c7-11eb-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Плохие погодные условия, по предварительным данным, стали причиной крушения у побережья Турции сухогруза Arvin.

В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау. Оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию, — сообщили ТАСС в администрации города Бартын.

Там уточнили, что к настоящему моменту спасены шесть человек.

По информации местных властей, два человека в результате кораблекрушения погибли. Хотя ранее в посольстве РФ в Анкаре заявили, что, по предварительным данным, жертв нет.

Сухогруз Arvin затонул у берегов Турции в Чёрном море. Инцидент произошёл у берегов района Иркуму в районе провинции Бартын на севере республики. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть в шлюпки. Началась операция по их спасению из бушующего моря.

Губернатор региона Синан Гюнер сообщил, что власти обратились за помощью к находящимся поблизости гражданским судам, так как сложная обстановка на воде не позволяет оперативным службам быстро добраться к месту происшествия, писал NEWS.ru.