Происшествия

Напавших с трубой на чиновника чеченцев выслали из Крыма

18:08, 11 июня 2020

Молодые уроженцы Чечни, которые напали на помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова, были высланы с территории Крыма. Это решение было принято лидерами мусульманских общин из Краснодара, Москвы и Ростова на шариатском суде — кадиате.

Как сообщил журналистам источник в религиозных кругах полуострова, чеченские лидеры ждали нападавших на чиновника примерно пять часов. После этого молодые люди были признаны виновными в произошедшем.

Кроме того, на кадиате был лишён статуса зам чеченской общины Умар «Одесский». Его выгнали из общины за подстрекательство чеченцев к действиям хулиганского характера.

Вообще, это первый кадиат в истории полуострова, где чеченцы признали свою вину. Этим двоим просто сказали «убирайтесь». Пострадавший также присутствовал на кадиате. Хулиганов заставили принести ему свои извинения, — передаёт слова источника «Подъём».

Конфликт с помощником ялтинского главы возник из-за замечания, которое Сейдаметов сделал шумной компании. Нападавшие агрессивно ездили по жилому кварталу на машине с чеченскими номерами, а во дворе в этот момент играли дети. Чиновник попросил их прекратить, и они уехали. Однако позже они вернулись на двух машинах и с обрезками арматуры. Преступники набросились на мужчину, но тот дал отпор. Один из нападавших ударил его по голове железным прутом.

Как ранее писал NEWS.ru, напавшие на Сейдметова чеченцы объявили себя потерпевшими.

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