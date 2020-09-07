Напавшего на подростков курьера отстранили от работы

https://static.news.ru/photo/82dfbbb8-f196-11ea-bc27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьера службы доставки, который напал на подростков в Зеленограде, отстранили от работы.

Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранён от работы, — говорится в сообщении Delivery Club.

В пресс-службе отметили, что личность второго участника инцидента пока не установлена, и поэтому компания рассчитывает на помощь полиции в его идентификации.

Также компания поддерживает контакт с родителями подростков, передаёт RNS.

О случившемся стало известно после публикации в соцсетях видео, на котором видно, как две мужчин, один из которых был одет в зелёную футболку, начинают драку с подростками. О том, что один нападавших одет в форму сервиса, рассказала мать одного из несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, ранее курьер службы доставки ранил двух человек из огнестрельного оружия в Москве. Инцидент произошёл на улице Исаковского в районе Строгино. Между группой мужчин вспыхнул конфликт, который перерос в драку.