Напавшего на машину ФСО срочника не будут привлекать к ответственности

https://static.news.ru/photo/d93de4ea-b77f-11ea-8e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении солдата, который должен был участвовать в параде Победы на Красной площади, но был отстранён и затем напал на машину ФСО, решили не возбуждать уголовное дело. Молодого человека отправили к психиатрам.

Парень должен был выступать в составе исторической роты. Она встала на исходные позиции в районе Манежной площади. За полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем началась ссора, едва не перешедшая в драку. Один из офицеров военной контрразведки обратил внимание на это и предложил командиру заменить строптивого солдата запасным.

После этого парень пришёл в ярость и прикладом винтовки Мосина разбил стекло автомобиля Федеральной службы охраны. Скандалиста «под конвоем» увезли на допрос в военную прокуратуру. Следователи сначала думали, что солдат решил устроить провокацию, но после допроса поняли, что всё произошедшее — не умышленный акт, а эмоции.

У солдата был стресс. Он очень хотел участвовать в параде, но когда его перевели в резерв, у него случился нервный срыв и он разбил окна автомобиля, в котором находился сотрудник ФСО, — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.