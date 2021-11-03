Найдены и задержаны самые активные участники массовой драки в Подмосковье

Полиция задержала пятерых «наиболее активных» участников драки в подмосковном Домодедове. Они доставлены в отделение полиции. Других участников потасовки ищут, об этом сообщает РИА Новости.

Шестого ноября в соцсетях разошлось видео конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. Инцидент произошёл на улице Гагарина вечером в субботу. По предварительным данным, стычка началась со словесной перепалки.

На кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки. В МВД начали проверку, полиция устанавливает всех причастных к чрезвычайному происшествию.

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О причинах возникшего конфликта тогда не сообщалось. Очевидцы утверждают, что даже были слышны звуки выстрелов.

Ранее стало известно, что на Рублёво-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Отмечается, что были задержаны 15 человек, проводились следственные действия. Другие подробности не сообщались. Устанавливалась национальная принадлежность участников драки.