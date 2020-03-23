https://static.news.ru/photo/b68b29b4-6cd2-11ea-9ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, находящаяся на домашнем карантине по коронавирусу, умерла в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла в деревне Аро Всеволожского района.

18-летняя Мария Казашева погибла от удушья из-за утечки газа в частном доме. Крик девушки услышали посреди ночи родители. Они пытались помочь, но спасти её не удалось. По данным Telegram-канала «112», девушка надышалась газом и скончалась до прибытия медиков. Погибшая недавно вернулась из Италии и была изолирована на карантин в доме родителей.

Ранее NEWS.ru писал, что количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.