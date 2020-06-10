Начальника отдела сахалинского ПФР подозревают в коррупции

Уголовное дело в отношении управляющего отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области возбуждено по результатам проверки УФСБ России и прокуратуры Сахалинской области, его подозревают в получении взятки.
По версии следствия, в декабре 2019 года между ОПФР по Сахалинской области и неким предпринимателем был заключён контракт о поставке двух канальных высоконапорных кондиционеров. Подозреваемый, зная о том, что бизнесмен закупил кондиционеры, не соответствующие спецификации, запросил у него 100 тысяч рублей и принял не отвечающую требованиям технику.
Позже подозреваемый через посредника — главного специалиста-эксперта ОПФР по Сахалинской области — получил эту взятку,
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как писал NEWS.ru ранее, бывшему заместителю губернаторов Липецкой, Ленинградской и Тверской областей Михаилу Куржиямскому мошенник попытался «продать» должность губернатора Московской области за €35 млн.
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