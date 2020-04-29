Начальника ГИБДД по Нижегородской области нашли мёртвым

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Пресс-служба ГУ МВД России сообщила о том, что начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. Причиной смерти мог стать суицид.

29 апреля было обнаружено тело начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Ржевского. В настоящее время он находился в очередном отпуске. Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося, — сообщила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Ольга Кравчук.

Коллеги Ржевского подтвердили, что мужчина находился в отпуске. По их словам, он планировал в скором времени выйти на пенсию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Цхинвале нашли мёртвыми российского советника и его супругу. Причиной их смерти могло стать отравление угарным газом.