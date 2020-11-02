На юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами

В Татарстане суд заключил под стражу отчима подростка, который 30 октября напал на отдел полиции.

Суд арестовал на два месяца сожителя матери подростка, его подозревают в причастности к нападению, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Отчимом юноши является ранее судимый мужчина по имени...