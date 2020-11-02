На юге Москвы загорелся ангар с газовыми резервуарами

На юге Москвы 2 ноября произошёл пожар в ангаре, где находятся резервуары с газом.
На улице Газопровод, 4а произошёл пожар в ангаре, в котором находятся резервуары с газом. Внутри происходят хлопки, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Ранее взрыв произошёл на территории склада котельной «Мурманскэнергосбыта» города Мурманска. Начался пожар, столб чёрного дыма поднялся над Ленинским округом. Ветер разнёс едкий чёрный дым в сторону жилых домов. Возгоранию на территории котельной «Северная» предшествовали несколько хлопков, писал NEWS.ru.