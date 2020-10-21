На юге Москвы мужчина провалился в конструкцию ж/д моста и погиб

https://static.news.ru/photo/bf230dce-13d2-11eb-9944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы произошло ЧП. Мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста.

По предварительной информации, мужчина шёл по железнодорожному мосту и провалился в его конструкцию, — отметил собеседник агентства.

Мужчина скончался. Соответствующую информацию представило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что рядовая процедура по замене колеса автомобиля обернулась трагедией. В Москве сотрудник шиномонтажа погиб при «переобувке» транспортного средства.

Труп мужчины был обнаружен 20 октября в районе дома 26 по Рязанскому проспекту. Причиной смерти монтажника стало несоблюдение техники безопасности при работе с оборудованием.