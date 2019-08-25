https://static.news.ru/photo/f3ccb7b8-c758-11e9-be15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому крао сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе.

Женщина была госпитализирована в акушерско-гинекологическое отделение Андроповской районной больницы в связи с предстоящими родами. 15 августа врачи провели операцию кесарева сечения, после чего состояние роженицы ухудшилось. На следующий день она умерла. По предварительным данным, смерть была вызвана попаданием амниотической жидкости в систему кровообращения. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия в больнице, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что в одной из детских поликлиник, расположенных в Ижевске, малолетний ребёнок почувствовал себя нехорошо во время осмотра у педиатра. Спасти малыша не удалось. Предполагается, что смерть наступила вследствие вирусной инфекции, которая способствует активному развитию пневмонии.